TRANSFERTS - Interrogé par le magazine brésilien Placar, Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar, a révélé que ce dernier devrait rester "au moins deux ans" de plus au PSG. Les envies de départ de l'été dernier ne seraient plus qu'un lointain souvenir.

Qu'il semble loin le temps où Neymar faisait des pieds et des mains pour quitter le PSG. Presque un an plus tard, voilà l'international brésilien en finale de la Ligue des champions avec le PSG. Et visiblement plus heureux que jamais. Le Barça, en pleine crise institutionnelle, ne semble d'ailleurs plus vraiment dans ses pensées et envies. C'est du moins ce qu'a confirmé Wagner Ribeiro, ancien agent de la star brésilienne et resté proche de son entourage.

"Quelle raison aurait-il de quitter le PSG aujourd'hui ?"

"Il y a eu un moment où il était triste de ses blessures, a-t-il lancé au magazine brésilien Placar. À l'époque, il était enclin à partir, à retourner à Barcelone ou à aller au Real Madrid. Pas aujourd'hui, vous pouvez voir sa joie. Vivre dans la ville des lumières, où tout le monde veut se promener, profiter de la cuisine française, vivre dans une belle maison, avec des amis et de la famille à proximité, jouer dans un des meilleurs clubs, avec tout ce dont une personne a besoin et ce qu'elle aime... Quelle raison aurait-il de quitter le PSG aujourd'hui ?"

Pour Ribeiro, Neymar "est heureux" au PSG. Au point qu'il le voit rester "au moins deux ans de plus" à Paris. "Aujourd'hui, sans aucun doute, il est plus facile pour Messi d'aller au PSG que pour Neymar de revenir à Barcelone. Messi et Cristiano Ronaldo. Je suis sérieux, vous ne pouvez pas douter de la puissance économique du Qatar (...) Aujourd'hui, il est supérieur à Messi et Cristiano, techniquement et physiquement. C'est pourquoi il mérite le Ballon d'Or (annulé cet année, NDLR). Le prix se jouera certainement entre Neymar, Mbappé et Lewandowski. La finale de la Ligue des champions définira le meilleur du monde. Ce sera une finale très difficile, car le Bayern a une grande équipe", a-t-il conclu.

