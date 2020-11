Retour aux basiques. Thomas Tuchel va faire machine arrière ce mardi pour ce choc crucial en Ligue des champions face à Leipzig. L'entraîneur allemand du PSG va aligner Marquinhos en défense centrale. " C'est nécessaire demain (mardi), je pense bien ", s'est contenté de déclarer le technicien allemand, confronté à la suspension de Presnel Kimpembe. " Je savais que j'allais jouer en défense, le coach m'a prévenu , a avoué Marqui. C'est son choix, il faut le respecter et je fais faire mon maximum ".

S'il n'en rajoute pas et se montre très politique, l'international brésilien ne devrait pas vraiment se plaindre de retrouver son poste de prédilection. Mais Tuchel avait-il vraiment le choix ? L'absence de Presnel Kimpembe qui s'est imposé comme un pilier de l'arrière-garde parisienne après le départ de Thiago Silva cet été, le pousse forcément à revoir ses plans. Alors que la défense du finaliste de la dernière édition manque cruellement de solidité cette saison, il peut difficilement s'acharner en plaçant encore une fois son capitaine au cœur du jeu. Mais ce n'est pas si anodin.

Depuis le début de la saison en Ligue des champions, l'Allemand s'entêtait à faire jouer "Marqui" plus haut sur le terrain et à tester la recrue portugaise Danilo, milieu de formation, en défense. Avec plus ou moins de réussite, comme l'avait illustré le revers à Leipizig à l'aller où les deux ont semblé joué contre-nature (2-1).