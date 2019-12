C’est une notion un peu fourre-tout qui prend, pour une fois, un peu plus de sens. Ce fameux critère des "cinq grands championnats européens" permettant de relayer des statistiques n’incluant que la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1. Dans les faits, il est souvent difficile à justifier tant la Ligue des talents semble larguée face à la densité et la puissance de ses concurrentes.

Mais, ce mercredi, la Ligue 1 peut se vanter d’une chose : elle fait bien partie des championnats représentés en 8es de finale de Ligue des champions. Ce n’est pas une nouveauté. En revanche, ce qui est unique, c’est qu’elle n’est accompagnée que par les quatre autres championnats cités. Autrement dit, tous les qualifiés pour les 8es de finale font partie des "cinq grands championnats européens". Et c’est une première dans l’histoire de la compétition reine. Dans le détail, la France est celle qui présente le moins de candidats à la victoire finale (2) derrière l’Allemagne (3) et l’Italie (3). Les Anglais et les Espagnols signent eux un carton plein (4).

Ces titres honorifiques, le PSG et l’OL n’en ont finalement pas grand-chose à faire. Désormais, c’est l’attente du tirage au sort, lundi à Nyon (Suisse), qui prime chez eux. Pour Lyon, la surprise n’en sera pas une : sauf grosse chance au tirage, ce sera forcément un géant d’Europe. Pour le PSG, en revanche, c’est plus clément. Voici les chapeaux 1 et 2 du tirage du sort.

Chapeau 1

PSG

Bayern Munich

Manchester City

Juventus Turin

Liverpool

FC Barcelone

RB Leipzig

Valence

Chapeau 2