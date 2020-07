LIGUE DES CHAMPIONS - En conférence de presse à la veille de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l'OL, Thomas Tuchel a été questionné sur les chances de revoir Kylian Mbappé sur pied pour le quart de finale de la C1 face à l'Atalanta. Et malgré le diagnostic médical qui semble éloigner l'attaquant de cette rencontre, l'entraîneur allemand n'a pas totalement abdiqué.

Les espoirs sont minces. Très minces. Le PSG, qui dispute son quart de finale de la Ligue des champions dans treize jours, devrait affronter l'Atalanta sans Kylian Mbappé. L'attaquant français, sorti sur blessure lors de la finale de la coupe de France face à Saint-Etienne, souffre d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe. Dans un communiqué, le PSG a indiqué que "le délai de reprise est estimé à environ 3 semaines". Trop juste pour affronter l'Atalanta, donc. Mais Thomas Tuchel, lui, n'a pas totalement abandonné l'idée de voir son joyau sur le terrain le 12 août prochain.

"On a toujours un espoir pour l’Atalanta mais ça va être très très court. Chaque jour compte pour espérer un miracle", a déclaré jeudi l'entraîneur parisien en conférence de presse, à la veille de la dernière finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l'OL. Egalement présent en conférence de presse, Marco Verratti s'est aussi exprimé sur la blessure de son partenaire : "Bien sûr qu’on était très déçu pour la blessure de Mbappé. C’est un joueur incroyable. Il est très positif et il travaillera pour revenir le plus tôt possible". Les supporters parisiens prient sûrement pour qu'un miracle ait lieu.

