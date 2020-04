Même neuf ans après, la cicatrice est encore douloureuse pour Rio Ferdinand. Icône du grand Manchester United de Sir Alex Ferguson, le rugueux défenseur anglais n’a toujours pas digéré la défaite des siens lors de la finale 2011 de Ligue des Champions à Wembley face au FC Barcelone (3-1). Non pas pour le résultat, ô combien mérité. Mais bien sur la méthode.

A Copa 90, il est revenu sur le sentiment qui l’habitait au moment du coup de sifflet final. "J’étais debout à les regarder soulever le trophée, explique-t-il. J’étais avec Giggsy (Giggs, NDLR) et Scholesy (Scholes, NDLR), on avait nos mains sur la bouche et j’ai lâché : ‘je suis tellement gêné les gars’. Messi avait pris ses libertés". L’Argentin avait été scintillant sur cette finale, ayant été élu homme du match avec un notamment un but magnifique.