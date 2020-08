Kylian Mbappé n'est pas encore certain d'être remis de sa blessure pour le quart de finale de Ligue des champions du PSG mais il n'a pas perdu le sourire. L'attaquant parisien s'est amusé sur Instagram à titiller Loïc Perrin, qui l'avait touché à la cheville lors de la dernière finale de la Coupe de France, sur sa paire de chaussures. En espérant pouvoir les enfiler mercredi contre l'Atalanta.

On l'oublierait presque parfois mais Kylian Mbappé n'a que 21 ans. Et avec la jeunesse vient la fougue et parfois, une pointe d'espièglerie. L'international tricolore, toujours en convalescence après sa blessure contre Saint-Etienne en finale de la Coupe de France, a repris la chemin de l'entraînement et a pu rechausser ses crampons. L'occasion rêvée de chambrer Loïc Perrin, son "bourreau" maladroit du 24 juillet dernier.

Le joueur du PSG a posté sur son compte Instagram une photo de sa paire de chaussures avec inscrits à l'arrière "cheville" sur le pied gauche, et "Perrin" sur le pied droit, meurtri par un tacle du défenseur stéphanois. Mbappé ponctue sa plaisanterie d'un "sans rancune", histoire de garder un peu de respect dans toute cette gentille insolence. Perrin avait été exclu pour cette faute qui pourrait priver le Parisien du quart de finale de la Ligue des champions mercredi contre l'Atalanta Bergame.

Dans cette course contre-la-montre, les dernières nouvelles semblent prometteuses et Mbappé pourrait être en mesure d'être sur la feuille de match. Dans la récupération comme dans la taquinerie, tout va décidément trop vite avec "Kyky".

