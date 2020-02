Thomas Tuchel avait le visage et l'attitude du coupable. En optant pour un schéma tactique inédit - ou presque - le technicien allemand savait pertinemment qu'il s'exposait aux critiques en cas de résultat décevant. Dans son 3-4-3, le Paris Saint-Germain n'a pas fait de miracle, ce mardi, sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-1). Et a ainsi laissé son coach au premier plan des responsables.

" Personne ne peut savoir ce qui se serait passé "

A chaud, l'entraîneur allemand est apparu désarçonné, franchement sur la défensive. Voire agacé : "C'est très facile de se faire passer pour un entraîneur quand tu ne l'es pas, a-t-il d'abord commenté au micro de RMC Sport. C'est facile d'analyser après. Mais moi, je dois prendre des décisions avant et j'assume ma responsabilité. Personne ne peut savoir ce qui se serait passé si nous avions évolué dans un autre système. Je n'ai pas du tout de regrets."

Exposé sur ce choix, l'ancien entraîneur du Borussia a tenté une justification risquée un peu plus tard, en conférence de presse, rappelant que son équipe avait joué dans ce système à Dijon, en Coupe de France : "Il nous a permis d'avoir des distances courtes pour défendre et nous a donnés une structure pour contrôler et pour accélérer le match." La recette n'a pas été aussi fructueuse au Signal Iduna Park, dans un 8e de finale aller de Ligue des champions.

" Le manque de rythme de Neymar, l'éternel manque de confiance "

Au moment d'évoquer les individualités, Tuchel n'a pas été beaucoup plus loquace. Comme à son habitude, l'Allemand a préféré protéger ses joueurs, ne relevant pas la fébrilité de sa défense, ni la prestation inquiétante de Gueye. "C'est difficile, à l'extérieur, à Dortmund, c'est comme ça", a-t-il simplement noté. Et le manque d'inspiration offensive ? "Je ne l'explique pas, c'est comme ça. Nous devons l'accepter, a-t-il lâché. Certains matches sont difficiles, le niveau est très élevé. Nous avons perdu mais ce n'est pas la fin, nous avons un match au Parc."

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, et Idrissa Gueye, après le match à Dortmund le 18 février 2020Getty Images

Un peu plus à l'aise avec la télévision allemande, Tuchel a tout de même admis que son équipe avait manqué de fraîcheur physique : "Certains joueurs n'étaient pas dans le rythme, a-t-il avoué auprès de Sky Allemagne. Neymar n'avait pas joué depuis 15 jours […] alors qu'il est très important pour Kylian. Il y a une symbiose entre eux. Nous avons fait trop de fautes, nous n'avons pas été assez malins, et nous avons perdu des ballons trop tôt." Face à la presse, il a fini par aborder l'autre sujet qui fâche : "On manque un peu de confiance. […] J'ai l'impression qu'on a joué avec trop de peur de faire une erreur." Eternelle rengaine.