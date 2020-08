Un 65e but en C1 et Benzema repasse seul 4e meilleur buteur de l'histoire de la compétition

LIGUE DES CHAMPIONS - En égalisant face à Manchester City vendredi soir en huitième de finale retour de la compétition, Karim Benzema a cimenté son statut de meilleur buteur français de l'histoire de la C1. Il a même repris seul la 4e place de ce prestigieux classement devant Robert Lewandowski.

Le chassé-croisé va peut-être durer quelque temps. A la lutte avec Robert Lewandowski dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions, Karim Benzema est repassé seul en 4e position vendredi en égalisant à l'Etihad Stadium en huitième de finale retour de la compétition. A la 28e minute de jeu, il s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête victorieuse et marquer le 65e but de sa carrière en C1 (64 pour Lewandowski).

Benzema n'est plus qu'à 6 buts du podium et de la 3e place de Raúl González, autre légende du Real Madrid. A noter que Cristiano Ronaldo a conforté sa première place dans cette hiérarchie en inscrivant ses 130e et 131e buts en Ligue des champions contre Lyon.

Le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la C1 :

Rang Joueurs Nombre de buts marqués 1. Cristiano Ronaldo 131 2. Lionel Messi 114 3. Raúl González 71 4. Karim Benzema 65 5. Robert Lewandowski 64 6. Ruud van Nistelrooy 56 7. Thierry Henry 50 8. Zlatan Ibrahimović 48 9. Andriy Shevchenko 48 10. Filippo Inzaghi 46

