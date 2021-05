7%. Le chiffre fait froid dans le dos. Même si le PSG sait bien que ces statistiques sont là pour être démenties pour l'avoir appris à ses dépens ces dernières années en Ligue des champions, il a de quoi faire frissonner plus d'un supporter parisien. Paris est clairement au pied du mur après sa défaite (2-1) à l'aller au Parc de Princes face à Manchester City en demi-finale de la C1. Et si on se fie à l'historique en Coupe d'Europe depuis 1970-71, les champions de France peuvent se faire du mauvais sang : seuls 7% des clubs battus chez eux 2-1 à l'aller se sont qualifiés. C'est maigre. Mais faut-il vraiment s'y fier ? Pas vraiment. Et pour de multiples raisons.

Cette saison atypique en raison de la pandémie du Covid-19 change déjà un peu la donne sur l'avantage habituel de jouer à domicile. Et si certaines études démontrent que cela n'a pas tout bouleversé dans le monde du football ces derniers mois, l'absence de spectateurs pèse forcément pour ce genre de choc européen où l'air se raréfie. L'ambiance n'est pas la même. Et la pression sur l'adversaire aussi.

Cette saison, Paris aime plus voyager que recevoir

Le meilleur exemple est d'ailleurs cette formation du PSG, qui s'est montrée bien fébrile au Parc des Princes cette saison sans le soutien de ses fidèles. Sur ses terres, Paris n'avait même jamais été aussi accueillant lors d'un même exercice dans son antre (ndlr : 8 défaites toutes compétitions confondues) depuis 2006-2007. Et cette campagne européenne illustre parfaitement ce mal de l'hôte parisien avec le nul contre le Barça en huitièmes de finale à l'issue d'un match non maîtrisé (1-1) et surtout les défaites face au Bayern Munich (0-1) en quart de finale et contre City (1-2) en demies. Jouer à domicile n'est donc pas forcément un gage de sérénité, même si City n'a de son côté pas encore perdu cette saison en Europe dans son enceinte.

Pour se rassurer en voyant ce terrible 7%, les supporters parisiens peuvent aussi se raccrocher aux exploits de leurs protégés hors de leurs bases. Car les coéquipiers de Kylian Mbappé aiment voyager ces derniers mois. Sur les pelouses hostiles et non des moindres (Camp Nou, Allianz Arena), ils ont même pris la bonne habitude de régaler leurs supporters devant leurs écrans. Ils exploitent alors à la perfection leur force de frappe grâce à leurs talents en se projetant dans le dos des défenses adverses pour faire mal. "Ils ont marqué quatre buts à Barcelone (4-1) et trois à Munich (3-2)", a d'ailleurs tout de suite rappelé à l'issue du match aller, Pep Guardiola.

Si le PSG n'a jamais gagné contre Manchester City en Coupe d'Europe (ndlr : 2 nuls, 2 défaites), Neymar and co ont d'ailleurs déjà ramené une victoire de Manchester cette saison. Mais c'était face au voisin, United (1-3) en poules. L'histoire sera bien sûr tout autre face aux Citizens, solides leaders de Premier League. Mais cela peut inspirer des Parisiens bien conscients que ce 7% ne veut pas forcément dire grand-chose cette saison en Europe. Surtout pour une équipe qui se délecte de venir jouer les trouble-fête loin de chez eux ces derniers mois. "On a tout ce qu'il faut pour renverser la situation", a déjà prévenu Marquinhos.

