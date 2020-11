Le groupe du PSG pour la réception de Leipzig est connu. A quelques heures d'un match crucial pour la suite de son parcours en Ligue des champions (à 21h, au Parc, dans le cadre de la 4e journée), le club de la capitale a diffusé une liste de 22 joueurs, dont notamment Ander Herrera et Marco Verratti. L'international italien fait donc son grand retour après plus d'un mois d'absence. Touché au genou, Mauro Icardi est quand à lui bien absent, tout comme Julian Draxler (cuisse), Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye (suspension).