Une éternité longue de… deux mois. Etrange temporalité pour le PSG. De sa finale de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich fin août à ses débuts dans l’édition 2020, le laps de temps fut court. Mais assez pour voir le visage des finalistes radicalement changé. Edinson Cavani, déjà absent à Lisbonne, Thiago Silva, Thomas Meunier et le supersub Choupo-Moting ont plié bagage.

D’autres sont arrivés, certains très tardivement, pour reprendre le flambeau et repartir à l’assaut de l’Everest C1. Le premier point d’étape, c’est mardi, dans un Parc des Princes dépeuplé, face à Manchester United. Plus que tactiquement, c’est dans les têtes que les Parisiens devront répondre présents, comme l’a avancé Thomas Tuchel lundi en conférence de presse.

"Ça va être un match au meilleur niveau contre Manchester, a précisé Tuchel. Le défi, c'est de ne pas penser à la finale d'août. C'était extraordinaire, mais c'est passé. Nous sommes une autre équipe, c'est le défi pour moi de recréer une équipe serrée, capable de jouer ensemble". Comme ce fut le cas à Lisbonne où l’armada de stars parisiennes avait enfin réussi à synchroniser ses efforts.

Alors, cette finale suffit-elle a faire du PSG le grand favori de l’édition ? "Ça ne change rien si je dis oui ou non, a balayé l’entraîneur allemand. […] La Ligue des champions, c'est peut-être le championnat le plus relevé du monde, on n'a pas le temps de penser si on est favori ou pas, plus fort ou moins fort que la saison passée. On doit montrer sur le terrain."

Tout est parti de Manchester

Son de cloche similaire chez Ander Herrera, qui refuse surtout de juger la saison parisienne au seul révélateur C1. "Ce n'est pas juste de dire qu'on a l'unique objectif de gagner la C1, ce n'est pas juste pour nous et pour tous les clubs en lice, a détaillé l’Espagnol. Il y a 10-12 équipes qui peuvent la gagner. Ce n'est pas possible de dire que c'est une saison horrible si on ne la gagne pas. Notre objectif, c'est de combattre pour les compétitions nationales, après bien sûr, on a la qualité pour gagner la Ligue des champions. C'est un rêve, quelque chose qu'on va combattre avec notre corps, notre tête, et notre coeur, mais pas l'objectif unique de la saison".

Reste qu’après l’édition 2019-2020, Paris et ses supporters rêvent forcément plus grand. Une élimination précoce similaire à celle connue face à Manchester en 2019 sonnerait comme un retour en arrière rédhibitoire pour le club. Et sans doute pour ses stars en premier lieu. C’est aussi le danger qui guette le PSG.

Alors, forcément, affronter les Red Devils peut faire resurgir quelques névroses passées. "Ce n'est pas un bon souvenir pour nous, a sobrement commenté Tuchel. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. On a fait une saison extraordinaire en Ligue des champions la saison passée, ça nous a donné beaucoup de confiance. C'est le défi de ne pas trop penser à la saison dernière, à la finale, ou au match contre Manchester de 2019, ça ne nous aide pas. Le défi, c'est de recommencer, de prouver à nouveau, de se qualifier dans ce groupe très difficile. On commence avec zéro point, zéro but". Mais sûrement pas zéro ambition.

