C'était le soir de Kylian Mbappé. Dès le coup d'envoi de cette rencontre, l'attaquant parisien s'est montré à son avantage et il n'a d'ailleurs pas attendu bien longtemps avant d'être récompensé, lui qui a donc inscrit un triplé pour quatre tirs cadrés. Une première frappe puissante du gauche n'a laissé aucune chance à Marc-André ter Stegen (32e, 1-1), suppléé quelques instants plus tôt par Pedri, devant Mauro Icardi (19e).

Dans le second acte, l'international français a donné l'avantage aux siens, en profitant d'un ballon mal dégagé par Gerard Piqué (65e, 1-2), blessé depuis le 22 novembre et de retour pour ce match. Seulement quelques petites minutes plus tard, Mbappé a alors bien cru inscrire ce fameux triplé, mais Marc-André ter Stegen a repoussé son tir croisé du gauche (68e). Toutefois, en fin de rencontre, le portier barcelonais a donc encore cédé devant le champion du monde français, de nouveau buteur après avoir trouvé la lucarne opposée (85e, 1-4).