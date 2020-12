La rencontre a dégénéré à la 14e minute, lorsque des membres du staff turc, excédés, ont crié leur colère, audible dans un stade à huis clos : " He said 'negro ' ", ont-ils lancé en direction du quatrième arbitre Sebastian Coltescu.

De Mbappé à Richarlison, les joueurs réagissent et s’unissent contre le racisme

Selon un sonore du match, traduit par un journaliste de l'AFP, le quatrième arbitre Sebastian Coltescu aurait prononcé la phrase suivante : "(C'est) le Noir ici. Va voir et identifie le. Ce gars, le Noir (negru en roumain, ndlr) ". La Fédération roumaine de football (FRF) a de son côté indiqué dans un communiqué se " distancier fermement de toute action ou déclaration à connotation raciste ou xénophobe. Nous attendons le rapport de l'UEFA pour savoir exactement ce qu'il s'est passé et agir en conséquence ", a ajouté la FRF.

Les propos de l'arbitre ont également suscité les vives critiques du Conseil national antidiscrimination (CNCD), qui a souligné que le rôle des arbitre est justement celui de "sanctionner" des gestes racistes. "Ce sont des propos racistes, sans aucun doute (...), cet arbitre ignore complètement les valeurs et les règles de la FRF, de l'UEFA et de la FIFA", a déclaré le président du CNCD, Csaba Asztalos. "C'est une énorme tache sur la Roumanie et sur l'arbitrage roumain, un incident d'une gravité extrême", a-t-il martelé.