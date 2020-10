Pour les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, on risque de devoir attendre encore un peu. Contrôlé positif au Covid-19 la semaine passée avec la sélection portugaise, CR7 a effectué des tests ce jeudi pour pouvoir présenter un test négatif à l’UEFA. C’est encore raté puisque, selon les informations du Correio da Manha, confirmées par les médias espagnols, le Portugais serait encore positif et pourrait donc manquer le choc prévu mercredi prochain face au Barça.