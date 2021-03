Mais où s’arrêtera Erling Haaland ? Une chose est sûre : pas en huitièmes de finale. Après avoir inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors du match aller (3-2), le génie de Dortmund s’est offert un nouveau doublé ce mardi soir sur sa pelouse du Signal Iduna Park (2-2) pour devenir le plus jeune joueurs à atteindre la barre des 20 réalisations en C1. Avec ce score cumulé de 5-4, le Borussia élimine une très belle équipe du Séville FC et se qualifie en quarts de finale de la Ligue des champions au terme une double-confrontation aussi intense que spectaculaire.

