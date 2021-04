En avril, ne te découvre pas d'un fil ? La maxime n'a jamais été aussi claire depuis quelques jours, notamment en Allemagne. Et il faudra compter sur des conditions météorologiques assez "dantesques" pour la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich ce soir. Alors que la neige tombe à gros flocons depuis ce matin en Bavière et a déjà déposé un manteau blanc assez épais, des rafales de vent avoisinant les 65 km/h devraient également être de la partie pour ce quart de finale aller de la Ligue des champions. Côté température, le thermomètre ne devrait pas dépasser le degré. Pas de quoi pour autant perturber la tenue du match qui devrait bien avoir lieu selon les autorités.

Ligue des champions Scène surréaliste : Haaland arrêté par l’arbitre… pour un autographe IL Y A 4 HEURES

Pour les supporters du FC Bayern, cette météo n'a pas laissé que des bons souvenirs cette saison. Il y a quelques semaines, dans des conditions relativement similaires, les Bavarois avaient été tenus en échec sur leur pelouse par l'Arminia Bielefeld (3-3). Les coéquipiers de Thomas Müller avaient d'ailleurs dû batailler pour obtenir le point du match nul puisqu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps par le promu.

Ligue des champions Bayern - PSG : Nos pronostics pour le quart de finale aller IL Y A 13 HEURES