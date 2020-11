Cela pourrait être un petit événement. Un an et demi après, Mariano Diaz pourrait bien enchaîner deux titularisations consécutives avec le Real Madrid. Le voir dans le onze de départ de Zinédine Zidane à Villarreal (1-1) sortait déjà de l'ordinaire. L'ancien Lyonnais n'avait plus eu droit à cet honneur depuis le 5 mai 2019. C'était déjà face au Sous-marin jaune, et il avait inscrit un doublé salvateur (3-2). Son but samedi face aux hommes d'Unai Emery l'a été tout autant, puisqu'il a permis à des Madrilènes diminués de prendre un point à l'extérieur, et dans la douleur. "On a vu ce qu'il pouvait nous apporter, il a tout donné", s'est réjoui l'entraîneur madrilène mardi en conférence de presse.