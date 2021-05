De l'avis de tous les observateurs, Kevin De Bruyne se place comme le milieu de terrain le plus complet d'Europe. Avec 0,36 passes décisives par match depuis ses débuts en carrière, "Prince Harry" comme on l'appelait lorsqu'il jouait dans le championnat belge est actuellement le deuxième footballeur en activité le plus efficace au monde derrière l'Anglais Jadon Sancho. Son dévouement dans le jeu des Cityzens impressionne : créant de l'espace pour ses coéquipiers, il fait exister l'inexistant. Face au jeu, l'homme de la liberté allie une intelligence de position avec l'aptitude exceptionnelle de frapper des deux pieds sans manquer de précision. Mais est-il le meilleur footballeur belge de tous les temps ?

Journaliste et spécialiste de la Premier League qu'il commente depuis des années en Belgique sur VOO Sport, le diffuseur officiel de la compétition, Bruno Taverne tranche : "Il y a un temps où on jouait en marchant (celui de Paul Van Himst), un temps où on jouait en courant (celui d'Enzo Scifo) et un temps, le nôtre, où il faut tout faire au sprint (Kevin De Bruyne) mais force est de constater qu'à l'époque, lorsque des footballeurs à la technique exceptionnelle portait le ballon, l'adversaire était à un mètre ou deux mètres alors qu'aujourd'hui il est à 1 centimètre tout au plus. Dans les années 70, on pouvait rater un contrôle. Aujourd'hui, il faut avoir des ordinateurs en mouvement dans ton équipe et c'est en cela que Kevin De Bruyne est un génie : son sens de l'anticipation. Le calcul de trajectoire qu'il effectue en un millième de seconde, d'autres auraient besoin de trois jours pour le faire."

De Bruyne parvient à élever le niveau des autres par son rayonnement et son intelligence

À l'occasion du 125ème anniversaire de le Fédération Belge de football en janvier dernier, les supporters avaient déjà inclus Kevin De Bruyne dans la meilleure équipe belge de tous les temps. Positionné délibérément dans l'axe du jeu, le natif de Drongen se partageait le milieu avec Enzo Scifo, légende du football noir-jaune-rouge et Axel Witsel, du Borussia Dortmund. Mais le meneur de Manchester City est-il plus fort que l'ancien joueur d'Auxerre et de Bordeaux ? Bruno Taverne retourne la question pour la poser en perspective : "Michel Preud'homme a été reconnu comme le meilleur gardien du monde à une époque tout comme Thibaut Courtois en 2018 mais le gardien du Real Madrid est-il pour autant plus fort que lui ?"

Eric Gerets, qui figure dans ce Onze de légende, a moins de difficultés à se positionner : "Je crois qu'il est le plus grand, avec Wilfried Van Moer, tant sa vision de jeu pour trouver le chemin des filets mais aussi pour créer des passes décisives est exceptionnelle." L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille temporise mais ne tarit pas d'éloges : "Il est fort compliqué de comparer les générations qui ont eu leur héros mais je suis persuadé que Kevin De Bruyne sera le héros d'aujourd'hui et de demain. Il va prouver ce qu'il a à prouver ces prochaines années à ceux qui ne le pensent pas encore…"

Pour Stephan Streker, réalisateur de films et consultant star de la Radio Télévision Belge lors des matches de la Belgique "Kevin De Bruyne parvient à élever le niveau des autres par son rayonnement et son intelligence, c'est la raison pour laquelle je pense sincèrement qu'il est le plus grand joueur belge de tous les temps", avant de citer un célèbre romancier et dramaturge français : "Henry de Montherlant a écrit que le football, c'était l'intelligence en mouvement, je crois que c'est ce qui le définit."

Ce qui le définit aussi, c'est l'altruisme à l'excès qui nourrit son football, à l'opposé de certaines stars du ballon rond qui cherchent davantage à nourrir leur égo que le jeu et les (télé) spectateurs : "Malgré son talent hors-norme, il est l'anti-narcissisme au possible. Il ne se regarde jamais jouer, il fait et c'est tout". Acter et agir dans l'instant présent sans paraître, c'est la définition que le philosophe Jean-Paul Sartre donne d'un Homme libre. Kevin De Bruyne en est l'expression sur le terrain.

Parmi tous les footballeurs belges qui ont marqué l'histoire, et même s'ils ont "une sorte de classe insolente" en commun, Stephan Streker pense qu'il n'y a qu'un seul homme capable de s'asseoir à la table du disciple de Pep Guardiola : "C'est évidemment Eden Hazard. Eden possède des vertus individuelles inimaginables, c'est un dribbleur extraordinaire".

L'humoriste belge Guillermo Guiz dit quant à lui de KDB, dans l'un de ses spectacles : "Il est tellement génial qu'un jour il a fait une passe au mois de novembre, et je l'ai comprise au mois de février", plongeant ainsi l'artiste dans un remake assez folklorique de Retour vers le Futur avec le Diable Rouge dans le rôle de Marty Mcfly… "D'ailleurs, lui laisser le moins de temps possible face à Chelsea, ce sera l'objectif de Thomas Tuchel en finale !", conclut le journaliste Bruno Taverne.

S'il remporte la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne deviendrait le premier Belge à monter sur le podium du Ballon d'Or. Il pourrait même le remporter en cas d'immense performance collective des Diables Rouges à l'Euro. La méforme actuelle d'Eden Hazard pourrait aussi lui permettre d'obtenir quelques votes supplémentaires, raflant ainsi le statut de leader technique absolu en Belgique… Avant celui de meilleur footballeur belge de tous les temps ?

