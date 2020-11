Il y a eu deux périodes bien distinctes à Stamford Bridge. Et le Stade Rennais pourrait ne retenir que la première, même si elle a été marquée par deux penalties, qui ont plombé le match. Mais pendant les 45 premières minutes, le club breton, plus à son avantage que contre le FC Séville, a montré des choses intéressantes. Sur le plan de l'état d'esprit, des intentions et du jeu.

Les Rouge et Noir ont ainsi mis l'intensité nécessaire. Développer le jeu qu'ils voulaient en prenant la possession à leur compte et en passant par les côtés. Mais ils ont manqué de précision pour vraiment mettre le danger sur la cage de Chelsea. Surtout, ils se sont fait punir avec deux penalties et avec le deuxième jaune de Dalbert sur le second (40e). A 10 contre 11 et avec deux buts de retard, les coéquipiers de Damien Da Silva ont ensuite dû subir face à une équipe des Blues qui n'avait pas montré grand-chose avant la pause et qui en a profité pour enfoncer le clou.