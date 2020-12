Sergio Conceiçao et Pep Guardiola avai​ent ouvert les hostilités sur le bord du terrain à l'aller comme au retour. Leurs déclarations d'après-match ce mardi ont ajouté de l'huile sur le feu et la bataille continue ce mercredi. Les coaches de Porto et de Manchester City se sont cherchés pendant le match nul (0-0) de leur deux formations mardi en Ligue des champions.