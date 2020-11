Le Real remporte le choc entre ténors européens et se relance complètement. Les Madrilènes ont parfaitement négocié leur déplacement sur la pelouse qui s'annonçait comme capital et sont allés décrocher une victoire pleine de maîtrise (0-2). Après le large succès de Mönchengladbach face au Shakhtar Donetsk (4-0), les Merengue s'emparent de la deuxième place du groupe B avec 1 point de retard sur les Allemands. Derniers avec seulement 2 petits points, les Interistes sont au plus mal.