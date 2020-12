Thomas Tuchel a surpris son monde. Alors qu'on pouvait imaginer le PSG dans une configuration plus classique en 4-3-3 ou en 4-4-2, l'entraîneur parisien a choisi de miser sur un système en 5-3-2 pour le match capital face à Basaksehir. Devant Keylor Navas, Danilo Pereira évoluera ainsi au centre d'une défense centrale à trois têtes où le Portugais sera encadré par Marquinhos, à droite, et Presnel Kimpembe, à gauche. L'ancien joueur du FC Porto, habitué à jouer au milieu, avait connu des difficultés à ce poste où Tuchel l'a parfois aligné cette saison, même si c'était dans une défense à quatre.

Alessandro Florenzi et Mitchel Bakker auront la charge d'animer les couloirs défensifs, respectivement à droite et à gauche. Au milieu, la principale nouveauté est la titularisation de Rafinha, très convaincant samedi à Montpellier (1-3) et récompensé de ses bonnes performances actuelles. Le Brésilien sera épaulé par Leandro Paredes et Marco Verratti dans l'entrejeu. En attaque, Neymar sera associé à Kylian Mbappé. Moise Kean, le plus souvent annoncé titulaire dans les compositions probables, sera donc remplaçant tout comme Angel Di Maria.