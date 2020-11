Thomas Tuchel n'a pas réservé de surprise dans le onze de départ du PSG pour défier le RB Leipzig. Moise Kean, sorti par précautions samedi face à Nantes, est bien titulaire à la pointe d'une attaque à trois têtes avec Pablo Sarabia et Angel Di Maria. Pour rappel, Paris est privé de Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi, tous blessés pour cette rencontre. Il n'y a ainsi pas de véritable attaquant sur le banc parisien.

La formation francilienne affichera d'ailleurs un visage très défensif. Tuchel a opté pour un milieu axé sur la récupération avec Marquinhos, Ander Herrera et Idrissa Gueye. Rafinha, qui aurait pu apporter un peu de créativité dans l'entrejeu, sera remplaçant. Danilo évoluera une nouvelle fois en charnière avec Presnel Kimpembe, tandis qu'Alessandro Florenzi et Laywin Kurzawa occuperont respectivement le couloir droit et gauche de la défense parisienne. Keylor Navas gardera le but du PSG.