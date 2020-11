Le Bayern Munich se qualifie (déjà) pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce mercredi soir, le champion d'Europe en titre a disposé du Red Bull Salzbourg (3-1), lors de la quatrième journée de la phase de poules. A l'Allianz Arena, les buts de Robert Lewandowski (42e), Maximilian Wöber, contre son camp (52e) et Leroy Sané (68e) ont mis les Munichois à l'abri, alors que les Autrichiens ont sauvé l'honneur, par l'intermédiaire de Mergim Berisha (73e). Au classement du groupe A, le Bayern assure déjà la première place, alors que les Rouge et Blanc, toujours derniers, ne sont pas éliminés et peuvent même encore espérer viser la deuxième place.

Raul n'est plus seul. En ouvrant le score à la 42e minute de jeu, Robert Lewandowski a inscrit son 71e but en Ligue des champions, soit autant que l'Espagnol. Les deux hommes occupent désormais tous les deux la troisième place du classement des meilleurs buts de la compétition, derrière les intouchables Cristiano Ronaldo (131 buts) et Lionel Messi (118). Le Polonais a bien suivi pour marquer du gauche, alors que la première tentative de Thomas Müller avait été repoussée par Cican Stankovic. Il s'agissait des premières tentatives cadrées du club bavarois.

Neuer auteur de deux doubles parades décisives

Avant cela, même si les protégés de Hans-Dieter Flick ont eu le ballon (66% de possession), Manuel Neuer a été mis à contribution plus d'une fois, notamment lors d'une double occasion orchestrée par Mergim Berisha et Enock Mwepu (15e). Le portier bavarois a également pu profiter de l'énorme maladresse de Dominik Szoboszlai, qui a tiré largement au-dessus alors qu'il se présentait seul face à lui (35e).

Extrêmement réalistes, les hommes de Hans-Dieter Flick n'ont pas attendu bien longtemps avant de faire le break. Sur une frappe de Kingsley Coman, qui ne semblait pas être cadrée, Maximilian Wöber l'a suffisamment déviée pour tromper son propre gardien (52e, 2-0). Enfin, entré en jeu seulement six minutes plus tôt, Leroy Sané y est également allé de son but, de la tête (68e, 3-0).

La joie des Bavarois Crédit: Getty Images

Roca exclu peu après l'heure de jeu

Une nouvelle aggravation du score plus que bienvenue, dans la mesure où les Bavarois jouaient alors à dix, après l'expulsion de Marc Roca (66e). Visiblement désireux de s'installer seul à la troisième place du classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions, Robert Lewandowski était en embuscade au second poteau sur le but de Sané, avant ensuite de chauffer les gants de Cican Stankovic (81e).

Entre-temps, les visiteurs, qui avaient pourtant buté sur un incroyable Manuel Neuer, auteur d'une nouvelle double parade décisive (70e), avaient finalement été récompensés de leurs efforts, grâce à Mergim Berisha, sur sa quatrième frappe cadrée de la rencontre (73e, 3-1). Les hommes de Jesse Marsch ont bien tenté d'inscrire rapidement un deuxième but pour offrir une fin de match de folie, mais Neuer s'est ensuite révélé infranchissable.

Malgré cette nouvelle défaite, le Red Bull Salzbourg, dernier avec une petite unité, conserve toutes ses chances de voir les huitièmes de finale, grâce au match nul et vierge, dans le même temps, entre l'Atlético et le Lokomotiv (0-0). De son côté, le Bayern Munich poursuit donc son sans-faute, avec cette 15e victoire consécutive dans la compétition. Une série impressionnante.

