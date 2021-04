La perfection… avant la douche froide. Devant au score à la pause après une première période de très grande qualité, le Paris Saint-Germain a été renversé par Manchester City mercredi soir au Parc des Princes (1-2), en demi-finale aller de la Ligue des champions. L’ouverture du score du toujours aussi décisif Marquinhos a été balayée par les réalisations de Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez au retour des vestiaires. Le club francilien a même terminé à dix suite à l’expulsion d’Idrissa Gueye, pour une très vilaine semelle. Après avoir affiché deux visages bien distincts ce mercredi, Paris abordera son retour dans une position bien inconfortable, mardi prochain, à l’Etihad Stadium.

Paris y est désormais habitué. Mais il lui faudra un nouvel exploit dans une petite semaine, du côté de Manchester, pour se hisser une deuxième année de suite en finale de la Ligue des champions. Car après avoir virtuellement mis quelques orteils à Istanbul – lieu de la finale – le champion de France les a vite enlevés, pour laisser place au pied des Citizens. La faute à ce changement drastique d’attitude d’une mi-temps à l’autre. Du rire aux larmes, il n’y a eu que quelques minutes. Mais un gouffre dans le contenu.

Kylian Mbappé, opposé avec le PSG à Manchester City, mercredi 28 avril 2021 en demi-finale aller de la Ligue des champions Crédit: Getty Images

Marquinhos, encore lui

Tout avait bien commencé, donc. Parfaitement, même. Intensité, justesse technique, phases de possession, pressing adverse déjoué : Paris a peut-être livré l’une des meilleures mi-temps de son histoire en Ligue des champions ce mercredi. Avec comme récompense un but de l’inévitable Marquinhos. Lâché par Ilkay Gündogan, le défenseur brésilien a ouvert le score de la tête sur un corner de l’excellent Angel Di Maria (1-0, 15e). Histoire de garnir un peu plus sa collection de buts cruciaux sur la scène européenne, après l’Atalanta et Leipzig la saison dernière, puis Manchester United et le Bayern Munich lors de cet exercice.

Le désarroi de Keylor Navas (PSG), après une égalisation de Kevin De Bruyne (Manchester City), en demi-finale aller de la Ligue des champions - 28/04/2021 Crédit: Getty Images

