Comme tous les poids lourds européens, le PSG est touché par la crise économique découlant de la pandémie de coronavirus. Dans un rapport relayé lundi soir par nos confrères de, l'UEFA annonce que la perte de la dotation du Paris Saint-Germain, sur l'exercice 2019-2020, est de 4,4 millions d'euros. En effet, lors de la dernière édition de la Ligue des champions, le format a été fortement raccourci et s'est joué sans public. Cela n'empêche pas cependant le PSG d'être en tête du classement des plus grosses dotations en C1 : 126,8 millions d'euros devant le Bayern Munich (125, 5 millions) et le Barça (100,3 millions). Manchester City, qui reçoit le club de la capitale ce mardi soir en demi-finale retour de Ligue des champions, se trouve à la quatrième place avec 94,7 millions d'euros.