Angel Di Maria ne viendra pas hanter les supporters des Red Devils. Du moins, pas au coup d'envoi. Homme fort de la victoire du PSG lors de son dernier déplacement à Old Trafford en 2019 (0-2), et si souvent décisif en Ligue des champions, l'Argentin n'est pas dans le onze de départ de Thomas Tuchel pour ce rendez-vous déterminant dans la course aux 8es de finale avec Manchester United. L'entraîneur parisien lui a préféré Moise Kean pour épauler Neymar et Kylian Mbappé dans la ligne offensive d'une équipe organisée en 4-3-3 sur la pelouse mancunienne.

Absent contre Bordeaux (2-2), Keylor Navas fait son retour dans le but parisien. Devant lui, le portier du PSG aura un quatuor défensif composé d'Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo, titulaire à un poste inhabituel d'arrière gauche. Le Portugais Danilo Pereira revient dans le onze de départ au détriment de Rafinha et sera accompagné par Leandro Paredes et Marco Verratti dans l'entrejeu. A noter que Neymar sera suspendu pour le match de la 6e et dernière journée face à Basaksehir en cas d'avertissement reçu à Old Trafford.

Du côté de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a opté pour un onze offensif avec une triplette formée par Anthony Martial, Edinson Cavani et Marcus Rashford en attaque, soutenue par Bruno Fernandes. Parfois annoncé titulaire, Donny van de Beek débutera finalement sur le banc, tout comme Paul Pogba. Fred et Scott McTominay seront associés à la récupération devant une défense formée par Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Alex Telles. Remis de sa blessure au genou face à Southampton (2-3), David de Gea sera bien dans le but mancunien.

La compo de Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles - Fred, McTominay, Bruno Fernandes - Martial, Cavani, Rashford

La compo du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Paredes, Verratti - Mbappé, Kean, Neymar

