Les pronos de la rédaction : Avantage Paris face au Bayern

LIGUE DES CHAMPIONS - PSG ou Bayern ? Paris ou Munich ? Nous nous sommes livrés au petit jeu, toujours périlleux, des pronostics avant le rendez-vous final de dimanche soir à Lisbonne. Bilan des opérations : la balance penche du côté du champion de France.

Sasha Beckerman : Bayern

Même si le Paris Saint-Germain a fait une très belle compétition, je pense qu’il n'est pas encore au niveau pour battre le Bayern Munich. Certes, les Allemands n’ont pas montré leur plus beau football face à l’Olympique Lyonnais, mais le match contre Barcelone était une symphonie parfaitement orchestrée. Le rouleau compresseur munichois a montré toute sa puissance et je ne doute pas qu’ils seront capables de retrouver ce niveau de jeu pour la finale. C’est tout simplement dans l'ADN de l’équipe. Même si le PSG sera un adversaire plus coriace. Plus que le Barça certes, mais à mon avis encore un peu juste tactiquement pour venir à bout d’un tel collectif.

Ligue des champions Un coup de boule et beaucoup de larmes : retour sur les six finales françaises en C1 HIER À 22:13

Bayern - PSG : 3-1

Maxime Dupuis : PSG

Un monde à l’arrêt, une Ligue des champions dont la finale est programmée un dimanche, le 23 août, dans un lieu clos et sur un format inédit et sans doute unique, cette année ne ressemblera à aucune autre d’autant que le Paris Saint-Germain va disputer sa première finale de C1 face au Bayern Munich, dans un duel des plus indécis et des plus ouverts.

Ouvert, le qualificatif sied à l’arrière-garde bavaroise. Mardi, si les attaquants lyonnais avaient fait montre de réalisme, l’OL aurait trouvé la faille, au moins une fois. Le PSG a les armes offensives pour mieux faire. De Di Maria à Mbappé, en passant par Neymar, Paris possède ce qu’il faut dans l’art de l’élimination : par la passe, le dribble ou le jeu dans la profondeur. Paris aura des occasions, à coup sûr. Il ne faudra juste pas gâcher. Parce que ce n’est jamais une bonne idée.

Le Bayern n’est pas manchot devant le but non plus. Et le Barça de 2020 a beau être un pâle Barça, on ne plante pas 8 buts à un quintuple champion d’Europe par hasard. Les Munichois ont l’habitude de ces rendez-vous, même si la dernière finale de C1 date d’il y a sept ans. Ne comptez pas sur eux pour s’émouvoir du moment. Si certains Parisiens n’offrent pas de garantie émotionnelle, d’autres savent gérer les finales XXL. Ils ne seront pas de trop pour tirer tout ce petit monde vers le haut. Au complet et dans des dispositions psychologiques positives, Paris peut le faire. Aucune raison de penser le contraire.

PSG - Bayern : 2-2 (Paris aux tab)

Simon Farvacque : PSG

A l’aune des performances des deux équipes à Lisbonne, le PSG a selon moi de quoi être confiant. Le Bayern a corrigé un Barça à la dérive (8-2) et maîtrisé un OL déjà bien heureux d’être là (3-0). Le tout en faisant preuve d’une certaine fébrilité défensive, dans les deux cas. Pendant que Paris a frôlé la catastrophe face à l’Atalanta (2-1) – de quoi lui donner le sentiment que son heure a enfin sonné – avant d’afficher une sérénité remarquable face à Leipzig (3-0).

Les Munichois disposent de l’atout expérience ainsi que d’une force de frappe légèrement supérieure, à en croire leurs derniers résultats. Mais Neymar et Kylian Mbappé auront du mal à être aussi maladroits à la finition, dimanche, qu’ils ne le sont depuis le début de ce "Final 8". La solidité du socle parisien me paraît représenter un avantage plus fiable. Je pronostique une victoire 3-1 du PSG, à l’issue d’un match équilibré, avec un but en contre dans le temps additionnel qui donnera une ampleur trompeuse au score.

PSG - Bayern : 3-1

Christophe Gaudot : Bayern

Une fois le tirage du tableau final effectué, ce PSG-Bayern Munich était un peu la finale rêvée. Nous y sommes, ils y sont. Ce dimanche, les Parisiens, comme Reims, Saint-Etienne, l'OM et Monaco avant eux sont à la croisée des chemins. Seul les Olympiens ont su franchir l'ultime obstacle avant la gloire. Jusqu'ici tout va bien se disent Neymar, Mbappé et consorts. Ils sont passés proche de la catastrophe en quarts mais ont maîtrisé la demie comme des grands.

De son côté, le Bayern avance la confiance en bandoulière et les pectoraux gonflés. Non pas que ses individualités soient supérieures à celles du PSG mais la force de ce groupe tient à l'histoire de son club. Tout au Bayern transpire le succès. En prime, ils y sont nombreux à avoir déjà disputé des finales de cette envergure, en C1 ou Coupe du monde. Pour tout ça, je donne l'avantage au Bayern. La première Ligue des champions parisienne devra attendre encore un peu.

Bayern - PSG : 3-1

Le FC Bayern prêt pour un nouveau sacre en Ligue des champions ? Crédit: Eurosport

Enzo Guerini : PSG

Parce que Paris a rendez-vous avec son histoire. Et que ce club, si tragique par moment et notamment ces dernières années, semble pour la première fois depuis l’arrivée de QSI armé pour soulever la coupe qu’il convoite tant. Avec un Neymar de gala, un Mbappé qui vise un nouveau record de précocité, une charnière quasi intraitable comme depuis le début de cette édition de la Ligue des champions et un Keylor Navas à 100%, Paris aura clairement son mot à dire face à l’ogre bavarois. Comme un symbole, cette finale se joue le 23 août 2020, 50 ans jour pour jour après le premier match de l’histoire du Paris Saint-Germain, face à Poitiers. Plus que jamais, les hommes de Thomas Tuchel peuvent écrire la plus belle page de l’histoire du club parisien. À eux de s’en donner les moyens.

PSG - Bayern : 2-1

Cyril Morin : Bayern

Il en faudra plus, incontestablement. Le PSG s'est révélé sur cette C1, s'est découvert une identité et a presque oublié ses démons passés. Ce fut face à Dortmund, l'Atalanta et Leipzig. Mais, ce dimanche, c'est encore autre chose. À de telles hauteurs, face à une telle équipe convaincue de son destin et déjà habituée à ces rendez-vous planétaires, le PSG doit se métamorphoser en machine froide d'efficacité. C'est la seul clé d'un match où ils partiront, pour une fois, légers outsiders.

Si Paris a des clés pour embêter ce Bayern, c'est bien le géant bavarois qui me laisse songer à ce score final. Parce que c'est le Bayern, parce qu'une victoire finale pour eux n'aurait pas le caractère extraordinaire qui guette le PSG et parce qu'il transpire, à toutes les lignes, une sérénité digne des futurs champions. À Paris de prouver l'inverse et d'enrayer la mécanique. Mais, à ce niveau-là, le Bayern a encore bien plus de certitudes que ce PSG, tout juste révélé à lui-même.

Bayern - PSG : 3-1

Play Icon WATCH 6/8, buts à gogo et blason redoré : dans les grandes finales, Neymar se rate rarement 00:02:46

Martin Mosnier : PSG

Paris a dépassé ses angoisses, enterré ses démons. S’il avait dû s’écrouler, c'était lors des tours suivants. Mais le quart puis la demi-finale ont montré que le PSG avait grandi. Uni et soudé autour d’une force commune, il ressemble enfin à une équipe et dégage l’impression que rien ne peut lui arriver. La vitesse de Mbappé et le sens du timing de Neymar vont faire souffrir une défense du Bayern parfois un peu lourde et qui joue toujours très haut. Lyon a eu des occasions dans le dos de la défense bavaroise, Paris finira pas les mettre au fond grâce à ses redoutables flèches.

D’autant que Thomas Tuchel récupère tous ses hommes forts pour le rendez-vous le plus important de l’histoire du club et il a les cartouches pour se sortir de l’énorme pressing adverse notamment avec Marco Verratti. Marquinhos a le profil, et le volume de jeu, pour éteindre Thomas Müller, le vrai poison côté allemand, et la charnière Thiago Silva - Kimpembe dégage une immense sérénité. Paris est parfaitement outillé pour remporter sa première C1.

PSG - Bayern : 3-1

Sébastien Petit : PSG

Je sens une finale tendue, dure, avec de l’engagement, des fautes, un combat d’hommes, mais surtout un combat tactique et technique. Un jeu d’échecs grandeur nature où les deux équipes les plus impressionnantes du moment se rendront coup pour coup. A ce jeu, je vois se dessiner un match nul avec un but de part et d’autre en première période, qui se prolongera jusqu’à un final de folie et ce but qui va venir clôturer les débats et mettre tout le monde d’accord en toute fin de match… le cœur voit plutôt ce but libérateur côté parisien, avec un buteur providentiel au bout d’un exploit individuel sorti de nulle part. Bref une finale exceptionnelle, à l’image d’un Final 8 inédit auquel le PSG et le Bayern ont fait honneur jusqu’au bout.

PSG - Bayern : 2-1

Thomas Tuchel - Paris Saint-Germain Crédit: Imago

Julien Pereira : PSG

Il serait fou d'assurer qu'il s'agit de l'année ou jamais. Quoiqu'il se passe ce dimanche soir, le PSG restera l'un des premiers outsiders, sinon un favori, pour les prochaines éditions. Il n'empêche, on a déjà eu la preuve que Paris a largement profité de cette saison et ce format si particuliers pour se débarrasser de tous les maux qui le séparaient du graal. Le champion de France a fait exploser son plafond de verre, et ses individualités fortes ont enfin appréhendé l'idée que le groupe passait avant tout le reste.

Pourquoi devrait-on, alors, considérer que le Bayern est une marche infranchissable ? Les deux derniers succès du Rekordmeister face au Barça (8-2) et Lyon (3-0) ne sont certes pas des trompe-l'œil. Mais ils en ont dit trop peu sur certains de ses points faibles, que ses deux dernières victimes ont d'ailleurs été capables de mettre au jour, à défaut de les exploiter. Thomas Tuchel, qui connaît si bien le club bavarois, a les armes pour faire flancher le mastodonte allemand. Le PSG n'a pas toujours fait le job lorsqu'il était favori ? Certes. Mais il n'a jamais été aussi convaincant que lorsqu'il ne l'était pas. Ça tombe bien.

PSG - Bayern : 2-0

Laurent Vergne : PSG

Une grande première possède toujours un parfum d'incertitude. Si le PSG regorge de joueurs d'expérience ayant déjà vécu des finales majuscules, en tant qu'entité collective, l'impact de cette rencontre sur l'histoire du club parisien n'en ajoute pas moins une pression significative. Même si le Bayern n'a plus disputé de finale de C1 depuis sept ans, dans son cas, nous ne sommes pas loin d'une forme de routine. Mais si cet élément non négligeable est correctement géré par les hommes de Thomas Tuchel, mieux, s'ils parviennent à s'en affranchir, alors tous les espoirs sont permis.

C'est le paradoxe de ce rendez-vous : si le Bayern est un favori légitime, aussi bien au regard de son histoire que de ses performances à Lisbonne, je ne suis pas loin de penser que Paris a les clés de cette finale. Aussi forte soit-elle (on ne dépèce pas le Barça, même un petit Barça, dans ces proportions sans posséder quelque chose de spécial), la formation bavaroise a aussi ses faiblesses. Lyon les a affichées, sans pouvoir les exploiter. Au vu de son potentiel offensif, le PSG peut et doit appuyer là où ça fait mal. Le premier but sera sans doute crucial : ces deux équipes ne sont pas loin de devenir injouables lorsqu'elles prennent le score.

PSG - Bayern : 2-1

Presnel Kimbembe et Thiago Silva célèbrent la qualification du PSG pour la finale de la C1 Crédit: Getty Images

Ligue des champions Tapie se prononce avant la finale : "J'ai envie que le PSG connaisse le bonheur de l'OM" HIER À 10:30