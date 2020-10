Le délai était trop court et les retrouvailles n'auront pas lieu. Edinson Cavani ne fait pas partie du groupe de Manchester United qui vient défier le PSG dans le cadre de la première journée de Ligue des champions. La délégation des Red Devils a pris l'avion pour Paris lundi après-midi sans l'attaquant uruguayen. Mason Greenwood, Harry Maguire, Jesse Lingard et Eric Bailly n'ont pas fait le voyage non plus comme l'a confirmé Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse.