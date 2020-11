Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur un effectif au complet. Pour le choc décisif mercredi contre Manchester United à Old Trafford en vue de la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’entraîneur allemand du PSG sera privé de Mauro Icardi et Pablo Sarabia. L’Argentin et l’Espagnol ont ressenti des douleurs aux adducteurs pour le premier et musculaires (sans autre précision) pour le second à l’entraînement. Ils rejoignent donc Julian Draxler et Juan Bernat (blessé de longue durée) dans la liste des indisponibles.