Une victoire pour rien ? Ce serait dur d’aller jusque-là, car Marseille, même s’il n’a pas convaincu dans le jeu, a fait ce qu’on lui demandait en C1 : mettre fin à son historique série de revers, déjà, et surtout, à défaut de charmer, savoir profiter des quelques coups du destin qui font souvent pencher la balance dans la plus belle des compétitions européennes, pour lancer enfin son compteur dans le groupe C. Mais il faudra un scénario improbable dans une semaine pour que l'OM passe en C3.

André Villas-Boas comptait surfer sur la belle performance de ses hommes ce week-end en championnat pour montrer un beau visage en Europe. Avec exactement le même onze de départ que face à Nantes (victoire 3-1), les coéquipiers de Florian Thauvin ont encore pu vérifier qu’il y avait un monde d’écart entre Ligue 1 et C1. Même face à un Olympiakos pas emballant non plus, surtout du fait de l’absence de Mathieu Valbuena. Après un bon début de match, un pressing payant et quelques frappes au but, l’OM s’est rapidement éteint. Et a de nouveau été cruellement puni.