Steve Mandanda : 4,5

Il est surpris par la frappe de Camara et manque un peu de promptitude sur cette frappe à son premier poteau. Vigilant sur une tête d'El Arabi (13e), il n'a pas eu grand-chose à faire mais a assuré ses prises de balle.

En bref : Pas d'exploit pour lui ce mardi.

Hiroki Sakai : 4

Il a souffert en première période alors que les Grecs ont décidé d'insister sur son côté. A l'image du premier but où il accuse un retard fatal. Le Japonais s'est montré beaucoup plus brouillon que d'habitude notamment dans ses sorties de balle et il n'a jamais apporté de solution à Thauvin.

En bref : Timide.

Alvaro Gonzalez : 6

Il tarde à monter sur Camara sur le but de l'Olympiakos et a manqué de tranchant parfois, même s'il a toujours régner dans les airs face à un El-Arabi qu'il a éteint au fil du match. On retiendra surtout son sauvetage décisif en toute fin de match (90e+3). Un sacrifice qui permet à l'OM d'empocher sa première victoire de la saison en Ligue des champions.

En bref… Décisif.

La joie des joueurs de l'OM vainqueurs de l'Olympiakos Crédit: Getty Images

Duje Caleta-Car : 4

Solide dans les duels, le Croate s'est montré plus en difficulté dans son positionnement. Il a trop souvent couvert les attaquants adverses notamment sur l'ouverture du score grecque. Un manque de synchronisation qui a bien failli coûter cher.

En bref… Fébrile.

Jordan Amavi : 4

Il a perdu ses ailes du match aller. L'ancien Niçois n'a quasiment jamais pris son couloir pour proposer des solutions. Assez peu mis en difficultés en défense, hormis lors des dix dernières minutes, Amavi aurait dû en profiter pour apporter un peu plus de danger.

En bref… Inoffensif.

Boubacar Kamara : 5

Il a récupéré beaucoup de ballons mais n'a pas su toujours quoi en faire. Mais sa présence est précieuse à la récupération. Lui aussi est un peu court sur l'ouverture du score grec, il manque de promptitude sur ce coup-là.

En bref… Un peu trop neutre.

Valentin Rongier : 6

Plaque tournante du jeu marseillais, il a ronronné en première période. Trop passif sur le but grec, il tombe dans la feinte de Camara. Mais l'ancien Nantais s'est bien repris. Impliqué d'une belle remise sur l'action qui amène le premier penalty, il provoque le second d'une frappe tendue. Décisif.

En bref… Parfois brouillon mais toujours vaillant.

Remplacé par Pape Gueye (85e).

Michaël Cuisance : 4

Il a bien démarré la rencontre en aimantant les ballons. Mais une perte de balle (13e) plein axe semble l'avoir un peu déstabilisé. Dès lors, le milieu de l'OM a multiplié les touches de balle et manqué de simplicité. Il devait jouer quasiment meneur ce mardi mais il a considérablement ralenti le jeu.

En bref… Bien moins convaincant que face à Nantes.

Remplacé par Morgan Sanson (55e).

Florian Thauvin : 5,5

Il fut le seul à apporter du mouvement et de la profondeur en première période et c'est lui, en toute logique, qui a provoqué le premier penalty au terme d'une bonne projection. Ce n’est pas du grand Thauvin mais il a le mérite d’essayer.

En bref… C’est lui qui relance le match.

Florian Thauvin en Ligue des champions avec l'OM Crédit: Getty Images

Dimitri Payet : 6

Une belle ouverture pour Thauvin (5e), un bon centre pour Rongier (30e), et c'est à peu près tout dans le jeu. Payet n'a pas encore son rayonnement dans la construction mais ses deux penalties transformés avec brio offrent les trois points aux Marseillais. Son doublé l'a libéré dans le jeu et Payet a fini fort. On l'a même vu défendre…

En bref… Il lui aura fallu 36 tirs pour débloquer son compteur en C1.

Dario Benedetto : 3

Transparent. Dernier maillon de la chaîne, il a souffert du manque d'entrain et d'idées de ses camarades. Mais lui-même n'a pas proposé grand-chose et Thauvin l'a oublié quand il semblait enfin en bonne position (17e). Benedetto est trop effacé, trop timide, trop statique pour espérer briller dans une compétition comme la Ligue des champions.

En bref… Jusqu'à quand Villas-Boas va-t-il lui faire confiance ?

Remplacé par Valère Germain à la 45e minute : 5,5

Il a apporté du mouvement, de la disponibilité et des solutions à l'image de son relais sur l'action du premier penalty. Et ça a tout changé. Il a dynamité l'animation et réveillé ses partenaires. Il a parfois manqué de justesse dans ses tentatives mais l'ancien Niçois a eu le mérite de remettre le collectif dans le bon sens.

En bref : Précieux.

