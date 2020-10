Le Bayern fait cocorico. Avec quatre Français dans son onze de départ, la formation d’Hansi Flick a balayé l’Atlético Madrid mercredi soir (4-0), lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Kingsley Coman, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, a été intenable, tandis que Corentin Tolisso y est lui aussi allé de son but, d’une frappe splendide. Les Bavarois prennent seuls la tête du groupe A après le nul entre le Red Bull Salzburg et le Lokomotiv Moscou (2-2) plus tôt dans la soirée. Les Colchoneros, qui ont eu les occasions pour espérer mieux, commencent par une grosse claque.