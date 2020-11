Le Bayern Munich a douté avant de dérouler sa partition. Le tenant du titre s’est imposé 6-2 en Autriche, face au RB Salzbourg, décrochant ainsi sa 3e victoire dans ce groupe A. Pourtant, tout avait mal commencé pour les Bavarois. Salzbourg a trouvé la faille d’entrée via Mergim Berisha, auteur de son premier but en Ligue des Champions (1-0, 4e). Le Bayern mené en Ligue des Champions, c'était une première depuis 11 matches (contre l’Olympiakos en octobre 2019).

Joshua Kimmich a été l’auteur de deux passes décisives, la première sur corner où il a trouvé la tête de Jérôme Boateng (2-3, 79e), et la seconde où il servi Leroy Sané, entré en jeu à la place de Kingsley Coman. Ce dernier a parfaitement enroulé sa frappe du pied gauche en pleine lucarne (2-4, 83e). En toute fin de match, Robert Lewandowski d’une tête croisée, et Lucas Hernandez, d’un missile en pleine lucarne, ont salé l’addition. Et remis le Bayern dans le bon sens.

Les hommes d’Hans-Dieter Flick possèdent également la meilleure attaque à l’heure actuelle avec 12 buts inscrits (4 contre l’Atlético, 2 à Moscou et 6 ce soir face à Salzbourg). Le coach allemand fêtait aujourd’hui sa première année sur le banc du Bayern. Ses joueurs lui ont offert un 44e succès en 48 rencontres disputées (3 nuls et 1 défaite). Robert Lewandowski a, quant à lui, inscrit ce soir son 69e et 70e but en Ligue des Champions. Il devient ainsi le 4e joueur à atteindre ce cap. Il n’est plus qu’à une longueur de Raul, auteur de 71 buts. Et il ne semble pas proche de s'arrêter, à l'image de ce Bayern implacable.