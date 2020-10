Pour sa première en Ligue des champions, le jeune latéral a énormément souffert. Une touche ratée et deux oublis consécutifs sur Munir auraient pu lui coûter très cher en début de match. En difficulté physiquement, il a ensuite eu du mal à gérer les montées d’Acuna, dont il est trop loin sur le but. Remplacé par Dalbert (77e), qui était trop court pour démarrer.

Il a éteint un début d’incendie d’un superbe tacle en première période (23e). Plus globalement, son engagement, bien que parfois à la limite avec ses coudes, fut à la hauteur de l'événement. Serein dans ses relances, c’est lui qui a le plus souvent pris l’initiative dans le jeu long, ses milieux ayant du mal à se libérer dans la construction.

On l’a un peu plus vu que ses deux partenaires du milieu, notamment parce qu’il s’est chargé de quelques coups francs. Son sauvetage sur la ligne en première période vaut largement un but, à un moment où Rennes était sous l’eau. Blessé, il a cédé sa place à Léa-Siliki peu après le retour des vestiaires (49e). L'entrée de ce dernier, qui faisait son retour à la compétition, a apporté un léger vent de fraîcheur.

Positionné en sentinelle en l’absence de Nzonzi, suspendu, Martin ne fêtait que sa deuxième titularisation de la saison et cela s’est vu. Trop peu influent dans les sorties de balle, il ne s’est pas montré particulièrement efficace à la récupération. Légèrement plus en vue après la pause, il a terminé la rencontre quelque peu nerveux.

L’élément le plus en vue offensivement chez les visiteurs. Présenté comme un très grand espoir, le Belge a affiché une partie de sa palette, et on demande à en revoir. Ses quelques percussions ont fait mal à Acuna et il a, en prime, soulagé Soppy avec quelques retours précieux. Mais ça, c’était avant de complètement s’éteindre au retour des vestiaires.