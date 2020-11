Manchester City continue son sans faute. En battant l’Olympiakos (3-0), les hommes de Pep Guardiola enregistrent un troisième succès en autant de rencontres en Ligue des champions. Ferran Torres, Gabriel Jesus et Joao Cancelo sont les trois buteurs et permettent aux Skyblues de conserver la tête du Groupe C avec neuf points. Les Grecs, eux, sont troisièmes avec trois unités.