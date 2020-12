Tuchel se passe de Di Maria et mise sur Diallo en arrière gauche

Terminé le temps des rencontres prises par-dessus la jambe. Cette fois, au coup d'envoi, le visage qu’a voulu montrer le club de Thomas Tuchel a bien été celui d’un finaliste sortant de la Ligue des champions. Il faut dire qu'avec ses onze joueurs impliqués dans le pressing, tout a paru plus simple pour Paris. Et c'est logiquement que les champions de France ont été récompensés par un but de Neymar dès la 6e minute de jeu.