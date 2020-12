C'est une image qui va rester longtemps dans les mémoires. Mardi soir, au Parc des Princes, les joueurs de l'Instanbul Basaksehir et du PSG ont décidé de dire non. Un "non" aux propos racistes supposés du quatrième arbitre du match à l'encontre de Pierre Achille Webo, l'entraîneur-adjoint du club turc. Solidaires, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont décidé de suivre leurs adversaires en rentrant aux vestiaires. L'UEFA n'a pas eu le choix : le match a été reporté à ce mercredi (18h55). Et avec de nouveaux arbitres.