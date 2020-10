"On ne reconnait plus le gardien qui a été élu quatre fois joueur de l'année de Manchester United", a dit Phil Neville. "Je n'en peux plus", a renchéri Roy Keane.

Il n'y a pourtant pas si longtemps, émettre l'opinion que David de Gea pourrait bien être le "meilleur keeper de la planète" n'avait rien de choquant. Semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, dans une équipe de Manchester United orpheline de Sir Alex Ferguson, mais aussi de Rio Ferdinand et de Nemanja Vidic, il avait été celui qui avait maintenu les Red Devils à flot quand presque tous les autres perdaient pied autour de lui.

Son salaire de 400 000 euros par semaine pouvait paraître faramineux; cela ne voulait pas dire qu'il était injustifiable ou injustifié pour autant. A l'été 2015, lorsqu'un télécopieur en panne avait fait capoter à la dernière minute le transfert au Real Madrid qu'il appelait de ses voeux, on aurait pu penser que quelque chose s'était brisé dans la relation entre le jeune international espagnol et le club anglais. Pas le moins du monde. Les trois saisons qui suivirent furent peut-être les plus pleines de De Gea à Manchester.

Mais en juin dernier, quand Ole-Gunnar Solskjaer affirma qu'à ses yeux, son numéro 1 pouvait toujours prétendre à ce rang au niveau mondial, on aurait pu compter sur les doigts d'une main ceux qui partageaient une aussi généreuse estimation de De Gea que le manager norvégien. Pour la petite histoire, Solskjaer avait cru bon défendre son gardien de la sorte après qu'il avait trouvé le moyen de laisser filer dans son but un tir anodin de Steven Bergwijn et ainsi permis à Tottenham d'ouvrir le score dans une rencontre de Premier League. Un mois plus tard, l'Espagnol se déchirait à nouveau sur une frappe mollassonne des vingt mètres de Mason Mount en demi-finale de FA Cup. Chelsea l'emporta 3-1.

De Gea n'a que 30 ans

Le plus étrange est que De Gea devrait être sur le point d'entrer dans ses meilleures années. Il aura trente ans ce 7 novembre, un âge auquel un gardien ne fait qu'entrer dans sa maturité, même s'il est exact qu'à ce poste comme à tous les autres, les exigences en termes d'explosivité et de rapidité du football de 2020 ont fait baisser l'âge moyen des titulaires dans cette position dans tous les grands championnats. Mais trente ans... ce n'est rien. Parler de 'déclin' n'aurait pas le moindre sens dans ce contexte; mais d'un affaissement du niveau des performances, oui, en ôtant la connotation d'irréversibilité qu'on attache immédiatement à la notion de 'déclin', justement; et ce, alors que De Gea n'a jamais été freiné par une blessure comparable à, par exemple, la luxation de l'épaule dont Hugo Lloris fut victime au début d'octobre 2019.

Cet affaissement peut être évalué en se servant de données objectives; et dans le cas de De Gea, celles-ci sont accablantes depuis sa dernière 'grande' saison - 2017-18 -,une saison pendant laquelle il établit un nouveau du nombre de sauvetages produits en un seul match de PL (treize, contre Arsenal), et qui le vit être élu 'joueur de la saison' de MU (par les fans et par ses coéquipiers), inclus dans l'équipe-type de l'Association des Joueurs Professionnels anglais, ainsi que dans celle de la FIFA et de la FIFPro, et recevoir le prix de la 'parade de l'année' décerné par la BBC. Depuis, ma foi, les choses ont bien changé.

Une arme statistique impitoyable est celle des 'erreurs ayant mené à un but adverse'. A en croire les statisticiens de la Premier League, De Gea en commit autant en 2018-19 - quatre, rien qu'en championnat - qu'il en avait commises lors des six saisons précédentes prises ensemble. Son bilan de 2019-20 n'avait rien de brillant non plus à ce niveau : trois de ses boulettes avaient été la cause directe d'un but adverse, ce qui signifie que De Gea était directement responsable d'un but sur douze encaissés par son équipe. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop pour 'le meilleur gardien du monde'.

Admettons que ces chiffres soient trop crus, et, parce que trop crus, trop cruels. Il peut arriver qu'un gardien se troue. En fait, tous les gardiens, même les plus grands, même Yachine, même Zoff, même Buffon, se sont troués de temps à autre. Ces errances ne signifient pas grand-chose en elles-mêmes, en ce qu'elles sont compensables. Si X laisse passer un ballon sous son corps une fois, mais en pare trois autres qui allaient tout droit - ou, encore mieux, pas si droit que ça - dans la lucarne, X mérite qu'on oublie l'occasion où il s'était couché à contretemps. C'est une excuse dont les partisans de Jordan Pickford, par exemple, se sont servi pour défendre la décision de Gareth Southgate de garder sa confiance au keeper de la sélection anglaise. Et Pickford n'est pas et ne sera sans doute jamais De Gea.

De Gea n'est pas fini

Mais le problème est ailleurs pour l'Espagnol : quand on analyse ses performances sur la dernière saison, cette 'compensation' est inexistante. Il existe un moyen de la mesurer, qui consiste à mettre côte-à-côte le nombre de buts concédés et celui des expected goals (xG), ou 'buts attendus', c'est-à-dire des buts que l'adversaire du jour aurait dû marquer. Un bon gardien sauvera quelques-uns de ces 'buts attendus'. Un grand gardien, ou un gardien qui fait une saison de feu, en sauvera encore davantage. Et s'il y en a encore quelques-uns qui doutent de la validité des xG, en particulier parmi les anciens joueurs devenus consultants, il n'est plus un seul entraîneur en exercice qui n'accepte le bien-fondé de leur principe et ne les utilise dans son travail. Y compris Ole-Gunnar Solskjaer.

Au vu de cette comparaison xG/buts concédés, De Gea n'arrivait qu'au douzième rang des gardiens de Premier League sur la saison 2018-19. Il avait dû faire face à 32,3 xG au cours de cette saison, et avait encaissé trente-deux buts. Il avait donc sauvé 0,3 but. Vicente Guaita de Crystal Palace et Hugo Lloris de Tottenham en avaient sauvé plus de dix. Dean Henderson, qui est sous contrat avec Manchester United et est aujourd'hui le numéro 2 de De Gea - à moins que ce ne soit l'excellent Sergio Romero ? -, avait été prêté à Sheffield United, pour qui il fit une saison exceptionnelle. Lui avait un solde positif de 9,3 buts.

Pour ceux qui penseraient que cette quantification des performances est par trop arbitraire, voire aléatoire, on signalera qu'en 2017-18, l'annus mirabilis de David De Gea, son solde à lui était de 13,7. Autrement dit, exceptionnel. Le seul hasard ne fait pas les choses ainsi.

Entendons-nous : De Gea n'est pas 'fini'. Le plus inquiétant pour Manchester United est qu'un joueur d'une telle qualité ait pu régresser comme il l'a fait depuis deux ans, et qu'il ne soit pas le seul dans ce cas, particulièrement dans le domaine défensif. Luke Shaw vaut bien mieux que ce qu'on dit, méchamment, de son supposé embonpoint. Si Harry Maguire a la tête à l'envers et ne sera jamais le Bobby Moore 2.0 dont la presse anglaise rêve trop haut, il n'est pas 'nul' pour autant. Eric Bailly et Victor Lindelöf ne sont pas devenus des internationaux par hasard. Le vrai Chris Smalling est celui qu'on vit au Stadio Olimpico l'an dernier, pas celui dont on n'a plus voulu à Old Trafford.

Et, sans doute, le vrai De Gea n'est pas celui qu'on voit là-bas depuis plus de deux ans, ou qu'on verra contre le PSG: ne pas confondre la maladie et le symptôme. Mais où le 'vrai' Manchester United est caché aujourd'hui, bien malin qui le saurait.

