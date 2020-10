Pas de miracle de dernière minute pour Thomas Tuchel : l'entraîneur du Paris Saint-Germain a bel et bien dû se priver de Leandro Paredes pour le choc face à Manchester United, ce mardi soir (21h00), en Ligue des champions. En revanche, le technicien allemand a bien enregistré les retours de Marquinhos, touché aux adducteurs lors d'un match avec le Brésil la semaine dernière, et de Julian Draxler.

Ces deux joueurs apparaissent dans le groupe de 23 joueurs choisis par l'entraîneur Thomas Tuchel pour le sommet du groupe H, aux côtés des superstars Neymar et Kylian Mbappé. "Marqui" a été dispensé du déplacement à Nîmes vendredi en Ligue 1 (4-0) après s'être blessé en sélection, tout comme Draxler, touché aux ischio-jambiers.

Suspendus en championnat, Angel di Maria et Layvin Kurzawa réapparaissent dans la liste et pourraient jouer leurs premières minutes depuis près d'un mois. Malgré ces retours, Tuchel reste privé de plusieurs titulaires, tous blessés : les milieux Marco Verratti (cuisse), le buteur Mauro Icardi (genou), et le défenseur Thilo Kehrer (adducteurs) sont eux aussi à l'infirmerie.