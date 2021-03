Ils ne sont plus que huit. La crème de la crème européenne pour la saison 2020-2021 est ici. Après le FC Porto, le Borussia Dortmund, le Paris-Saint-Germain, Liverpool, le Real Madrid et Manchester City, ce sont le Bayern Munich et Chelsea qui ont validé leur billet pour les quarts de finale ce mercredi soir. Ces huit équipes ont rendez-vous les 6-7 et 13-14 avril pour les quarts de finale. Le tirage au sort est prévu ce vendredi 19 mars (à suivre en direct sur Eurosport).

Fait rarissime, il n'y a pas de représentant italien en quart de finale de Ligue des champions cette saison. La Juventus Turin a chuté face à Porto, l'Atalanta Bergame devant le Real Madrid et la Lazio Rome contre le Bayern Munich. C'est la première fois depuis 2016 que la Botte ne place aucune équipe dans le top 8. A l'inverse, il y aura trois équipes anglaises (Liverpool, Chelsea et Manchester City) et deux allemandes (Bayern Munich et Borussia Dortmund).

Une équipe française, le Paris Saint-Germain, présent en quart pour la deuxième saison de suite après trois échecs en huitièmes, une formation portugaise, le FC Porto, et une espagnole, le Real Madrid, complètent le tableau.

La liste des qualifiés pour les quarts de finale

FC Porto (POR)

Borussia Dortmund (ALL)

Paris Saint-Germain (FRA)

Liverpool (ANG)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ANG)

Bayern Munich (ALL)

Chelsea (ANG)

