Après des huitièmes de finale déjà à rebondissements notamment marqués par la qualification du Paris Saint-Germain aux dépens du FC Barcelone , place aux quarts de la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Vendredi 19 mars, à partir de 12h, ne manquez rien du tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions, qui sera effectué à Nyon, au siège de l'UEFA. Un événement que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 2 et sur la page Facebook d'Eurosport. Les rencontres se dérouleront du 6 au 14 avril prochain.

Les clubs connaîtront également leur adversaire potentiel en demi-finales puisque l'UEFA procèdera également au tirage du dernier carré ce vendredi (matches prévues les 27/28 avril et 4/5 mai 2021). La finale se déroulera au stade Atatürk d'Istanbul le 29 mai prochain.

Ligue des champions "Il est exceptionnel" : Benzema, patte de velours et MVP du Real IL Y A UN JOUR

Nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis reviendront en détail sur le tirage, les enjeux et les grandes questions autour de chacune des rencontres. Rendez-vous à partir de 12h sur la page Facebook d'Eurosport pour suivre le tirage en direct et en débattre.

Chocs à volonté et calendrier à rallonge : tout comprendre sur la révolution C1 en 2024

Les qualifiés pour les quarts de finale de la C1 :

Paris Saint-Germain

Liverpool FC

FC Porto

Borussia Dortmund

Manchester City

Real Madrid

Chelsea

Bayern Munich

Ligue des champions Sept clean-sheets de rang pour City et un Guardiola aux anges : "C'est impressionnant" IL Y A UN JOUR