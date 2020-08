LIGUE DES CHAMPIONS - Vainqueur de la Ligue des champions en 1993 avec l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, l'ex-président du club phocéen, a annoncé vendredi au Parisien qu'il allait supporter l'éternel rival de l'OM dimanche en finale de Ligue des champions.

Le 26 mai 1993, l'Olympique de Marseille remportait la Ligue des champions devant le Milan AC (1-0). Vingt-sept ans plus tard, l'eternel rival de l'OM va jouer sa première finale de C1, dimanche, face au Bayern Munich. Dans un entretien accordé au Parisien ce vendredi, Bernard Tapie, l'ancien président du club phocéen, a annoncé qu'il allait supporter le PSG dimanche alors que les fans marseillais espèrent rester les seuls à avoir remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes.

"C'est ridicule. Déjà, cela n'enlèvera pas notre victoire. Et aujourd'hui, 80 % des jeunes qui viennent au Stade Vélodrome en parlent car leurs parents leur ont transmis cette histoire. Et c'est magnifique. Les supporters parisiens méritent de vivre, eux aussi, cette aventure afin qu'ils la transmettent ensuite à leurs enfants. C'est un événement extraordinaire que je souhaite à tout le monde de vivre. C'est comme si vous êtes heureux en mariage depuis des décennies et que vous étiez invités aux noces d'un autre couple. Vous n'allez pas leur souhaiter de divorcer en craignant qu'ils brisent votre couple ! C'est débile", a-t-il expliqué dans un premier temps.

"Au contraire, on a envie qu'ils soient aussi heureux que vous. Et moi, j'ai envie que le PSG connaisse le bonheur de l'OM. Au contraire, cela va nous permettre de revivre nos émotions, a-t-il renchéri. Si Paris joue avec de l'enthousiasme, il sera compliqué de rivaliser avec lui." L'Olympique de Marseille avait soulevé la coupe aux grandes oreilles à l'occasion de sa deuxième tentative. En 1991, les Marseillais avaient échoué, en finale, aux tirs au but face à l'Etoile Rouge de Belgrade.

