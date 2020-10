Eden Hazard a réintégré le groupe du Real Madrid, après une longue blessure au quadriceps droit, pour affronter le Borussia Mönchengladbach mardi en Ligue des champions. Un retour qui fait extrêmement plaisir à Zinédine Zidane. "S'il est avec nous, c'est qu'il va bien. C'est une bonne nouvelle pour nous. On est tous très contents de voir Hazard avec nous. On verra demain (mardi) comment on va l'utiliser, mais l'essentiel c'est qu'il soit avec nous, de retour", s'est réjoui le technicien français lundi soir en conférence de presse d'avant-match.