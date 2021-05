La longue saison a laissé plusieurs grosses écuries sur le carreau. En Europe, la chute de certaines valeurs sûres (Juventus Turin, PSG, Real Madrid, Barcelone, Liverpool) ont fait émerger des champions que l'on n'attendait pas (Lille) ou qui ne partaient pas favoris (Inter Milan, Atlético Madrid). Une dynamique qui offre un chapeau 2 impitoyable. Par un jeu des vases communicants, l'arrivée surprise dans le premier chapeau de Lille et, à un degré moindre, de l'Inter et de l'Atlético (voire du Zénit Saint-Pétersbourg ou Villarreal en fonction des résultats des finales de Coupes d'Europe) offre un chapeau 2 bien plus relevé.

Les 3 Jonathan de Lille : Ikoné, David et Bamba (LOSC) Crédit: Imago

Paris est d'ores et déjà assuré d'éviter le Barça, le Real, Liverpool et la Juve. Ce qui ne sera pas le cas de Lille qui ne sera accompagné que de deux énormes grands favoris au titre final (le Bayern et Manchester City). Il faudra attendre la fin complète de la saison, notamment les finales de Ligue des champions et Ligue Europa, et l'issue des qualifications de l'été pour connaître la composition complète des groupes. Monaco pourrait être directement qualifié dans le chapeau 3 ou 4 en cas de victoire de Manchester en finale de la Ligue Europa. Si Villarreal s'impose, il faudra passer par le 3e tour des qualifications.

Chapeau 1

Lille

Manchester City

Bayern Munich

Atlético Madrid

Inter Milan

Sporting Portugal

Chelsea ou Zénit Saint-Pétersbourg

Manchester United ou Villarreal

Chapeau 2

PSG

Real Madrid

FC Barcelone

Juventus Turin

Liverpool

FC Séville

Chapeau 2 ou 3 : Borussia Dortmund, FC Porto

Chapeau 3

Ajax Amsterdam

Red Bull Leipzig

Atalanta Bergame

Chapeau 3 ou 4 : Besiktas, Dynamo Kiev, Club Bruges

Chapeau 4 :

AC Milan

Wolfsburg

Chapeau 3 ou 4 : Monaco (si victoire de Manchester United en final de la Ligue Europa)

