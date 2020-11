C'est bien connu, le PSG subit très souvent les foudres de ses anciens joueurs. Dernier exemple en date samedi, avec le but de Yacine Adli. L'ancien fleuron du centre de formation parisien a frappé peu après son entrée en jeu pour offrir un point à Bordeaux au Parc des Princes. C'est loin d'être le premier à faire des misères à Paris. Et ce n'est peut-être pas le dernier, alors que se profilent les retrouvailles entre le club de la capitale et le meilleur buteur de son histoire, Edinson Cavani.