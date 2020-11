C'est déjà un fiasco. Le retour tant attendu de Marseille en Ligue des champions a viré au cauchemar. Quatre matches, quatre défaites, aucun but marqué et un 13e revers consécutif face à Porto (0-2), la plus longue série de l'histoire de la compétition. Pour autant, les deux dernières journées de cette phase de poules à oublier ne sont pas totalement anecdotiques. Si l'OM a encore la possibilité d'accrocher une place en Ligue Europa, il peut aussi alourdir son bilan avec d'autres records négatifs devenus à sa portée, où à celle de certains de ses membres.

Thauvin, le spectre de la 11e défaite

Il avait fait faux bond à Lille pour jouer la Ligue des champions avec Marseille. Florian Thauvin espérait certainement laisser une autre marque dans la compétition. L'attaquant marseillais est entré dans le cercle très fermé des joueurs ayant perdu leurs dix matches disputés en Ligue des champions face à Porto. Il est devenu le septième dans ce cas.

Sur les six premiers, cinq avaient stoppé l'hémorragie en remportant leur 11e rencontre. Le sixième, Adrian Calello, ancien milieu du Dinamo Zagreb, reste le seul à avoir perdu 100% de ses matches de C1 en dix apparitions. Si Thauvin est sur le terrain face à l'Olympiakos et perd pour la 11e fois en 11 matches, ce sera une première dans l'histoire de l'épreuve.

Villas-Boas, bientôt le cancre des coaches ?

Thauvin ne sera pas le seul à avoir une motivation particulière pour éviter la défaite face à l'Olympiakos. Son entraîneur sera dans le même cas. André Villas-Boas reste désormais sur sept revers consécutifs en Ligue des champions. Trois avec le Zénit Saint-Pétersbourg lors de la saison 2015-16 et quatre sur l'édition actuelle avec l'OM.

Seuls trois entraîneurs ont fait pire dans depuis la création de la compétition : Rui Vitoria et Mustafa Denizli avec huit défaites consécutives, et Dorinel Munteanu qui détient le record avec neuf revers d'affilée. Si l'OM perd ses deux derniers matches dans cette phase de poules, le technicien portugais rejoindra le Roumain dans les annales.

La Jeunesse d'Esch en ligne de mire

Marseille a donc signé la série de défaites la plus longue de l'histoire de la Ligue des champions en s'inclinant pour la 13e fois consécutive à Porto. L'OM a ainsi dépassé la marque établie par Anderlecht, qui avait enchaîné 12 revers dans l'épreuve entre 2003 et 2005. Mais ce record ne concerne que la période postérieure à 1992, l'année où la compétition a changé de format et d'appellation.

Un club avait fait pire que Marseille avant cela, du temps où la C1 s'appelait encore la Coupe d'Europe des clubs champions. Il s'agit de la Jeunesse d'Esch. Le club luxembourgeois avait aligné 16 défaites de rang entre 1973 et 1987. Marseille ne peut pas faire tomber ce record cette année. Au pire, il s'arrêtera à 15 défaites consécutives s'il s'incline lors des deux dernières journées. Mais le club phocéen serait inspiré de ne pas en arriver là dans l'optique de sa prochaine participation à la Ligue des champions…

Les tirs cadrés, c'est famélique

Après quatre journées, les hommes d'André Villas-Boas n'ont cadré que six tirs sur le but adverse. Aucune autre équipe du plateau n'affiche un total aussi faible. C'est la conséquence de ses lacunes dans le domaine offensif, incarnées par ses difficultés à trouver des positions de tirs et sa maladresse dans le dernier geste.

Au moins, l'OM sera maître de son destin pour ne plus être le dernier de la classe. Son adversaire, l'Olympiakos, n'a cadré que sept frappes depuis le début de la compétition. Ce sont d'ailleurs les deux seules équipes à ne pas avoir encore atteint le cap des 10 tirs cadrés à ce stade de l'épreuve. Sur le plan statistique, leur confrontation n'annonce donc pas vraiment une orgie offensive au Vélodrome.

La faiblesse du nombre de tirs cadrés explique en partie pourquoi Marseille reste le seul club à ne pas avoir encore trouvé les filets depuis le coup d'envoi de cette phase de poules. L'OM a en revanche ouvert son compteur dans un autre domaine avec le carton rouge reçu par Leonardo Balerdi face à Porto au Vélodrome. Si bien qu'à ce stade de la phase de poules, la formation d'André Villas-Boas totalise plus d'expulsion que de but marqué.

C'est une autre statistique dont les Olympiens se seraient bien passés. Et qu'il leur appartiendra d'inverser dans les deux dernières journées. Cela ne masquera pas l'échec des Marseillais sur cette édition de la Ligue des champions. Mais cela permettra au moins au club phocéen de le rendre un peu moins monumental.

