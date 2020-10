On a retrouvé le Barça (et Dembélé) !

"Nous sommes ravis que vous ayez pu voir le plus grand joueur de l'histoire sur votre terrain" , a lâché le Barça sur le réseau social à l'attention de son adversaire du soir, louant la Pulga et taclant Cristiano Ronaldo pour se positionner clairement dans l'éternel débat qui agite la planète football concernant l'identité du meilleur footballeur.

La Juve a répliqué, bien évidemment : "Vous avez probablement cherché la définition de 'goat' (pour Greatest Of All Time, le plus grand de tous les temps en VF) dans le mauvais dictionnaire. Nous vous apporterons le bon au Camp Nou." Un partout, balle au centre ?