Le conseil des sages a évolué au PSG. Ce comité qui régit la vie du vestiaire parisien a évolué avec les départs d'Edinson Cavani et Thiago Silva cet été. Lundi en conférence de presse, Thomas Tuchel a dévoilé les noms des deux joueurs qui ont remplacé l'Uruguayen et le Brésilien : Presnel Kimpembe et Keylor Navas. Ils intègrent le groupe, déjà composé de Marquinhos, Kylian Mbappé et Marco Verratti. Ces joueurs sont surnommés "mes cinq capitaines" par l'entraîneur parisien.