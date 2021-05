Le Real Madrid devra obtenir au moins un match nul et marquer deux buts à Chelsea afin de se qualifier en finale de la Ligue des champions. A Stamford Bridge, Zinédine Zidane sera, sauf surprise, privé de Raphaël Varane. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le champion d'Espagne en titre a indiqué lundi que le champion du monde 2018 souffrait d'une lésion musculaire aux adducteurs droits. Si les Merengue ne précisent pas la durée de son indisponibilité, la presse espagnole évoque une absence d'une dizaine de jours.

L'ancien Lensois est sorti le week-end dernier à la mi-temps de Real Madrid-Osasuna (2-0). Les examens médicaux effectués lundi par le Français ont révélé que sa blessure était plus grave que prévu. En revanche, Zinédine Zidane pourrait compter sur Ferland Mendy et Sergio Ramos. Le capitaine espagnol, qui a été victime d'une blessure musculaire, a participé à la séance matinale avec l'ancien Havrais et pourrait être du voyage à Londres mercredi. L'ex-Sévillan n'a plus joué de match officiel depuis le 16 mars. C'était lors du huitième de finale retour de C1 à domicile face à l'Atalanta Bergame (3-1).

